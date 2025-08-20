Топвійськові держав НАТО на онлайн-зустрічі підтвердили підтримку України

На віртуальній зустрічі в середу керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного Альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, пише "Європейська правда".

У зустрічі військового керівництва держав Альянсу уперше взяв участь новий верховний головнокомандувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

За словами Драгоне, Гринкевич розповів учасникам про актуальну безпекову ситуацію.

"Щодо України, то ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Наші думки залишаються з відважними побратимами і сестрами по зброї. Висловлюємо повагу їхній незламній мужності у захисті своєї батьківщини", – додав він.

Зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України – перед засіданням військового керівництва НАТО, запланованим на другу половину дня.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.