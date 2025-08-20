Высшие военные чины стран НАТО на онлайн-встрече подтвердили поддержку Украины

На виртуальной встрече в среду руководители генеральных штабов государств Североатлантического Альянса обсудили ситуацию в Украине и заверили в ее дальнейшей поддержке.

Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, пишет "Европейская правда".

Во встрече военного руководства государств Альянса впервые принял участие новый верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По словам Драгоне, Гринкевич рассказал участникам об актуальной ситуации в сфере безопасности.

"Что касается Украины, то мы подтвердили нашу поддержку. Приоритетом остается справедливый, надежный и длительный мир. Наши мысли остаются с отважными побратимами и сестрами по оружию. Выражаем уважение их несокрушимой мужественности в защите своей родины", – добавил он.

Утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, в ходе которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины – перед заседанием военного руководства НАТО, запланированным на вторую половину дня.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.