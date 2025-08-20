У партії влади Німеччини просять публічно не спекулювати про відправку військ в Україну

Голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан закликав депутатів блоку припинити публічні спекуляції щодо того, чи направлятиме Німеччина війська в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Про це Шпан написав у листі депутатам блоку, текст якого наводить Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво ХДС/ХСС в Бундестазі в ході переговорів про закінчення війни в Україні заявило про намір укласти міжнародні угоди про загальноєвропейську архітектуру безпеки, які виходитимуть далеко за межі гарантій для України.

"У можливій мирній угоді йдеться не "лише" про Україну, а про майбутній безпековий устрій в Європі", – написав голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан своїм депутатам.

За його словами, такий загальноєвропейський порядок безпеки "буде в основному підтримуватися європейцями за підтримки та у координації з США".

"НАТО відіграватиме в цьому велику роль. Звичайно, Німеччина також відіграватиме важливу і надійну роль в рамках багатосторонніх угод", – зазначив голова фракції.

Деталі гарантій безпеки західних союзників для України, а також європейської архітектури миру, наразі є предметом переговорів. Йдеться також про конкретний внесок Німеччини в зазначені гарантії.

Однак, як уточнив голова фракції ХДС/ХСС, питання про введення німецьких солдатів для захисту лінії зіткнення – тобто можливого кордону між Україною і територіями, що можуть опинитися під контролем Росії – наразі не обговорюється.

"Питання, яке зараз піднімається в ЗМІ, про те, чи означатимуть гарантії безпеки безпосереднє введення німецьких солдатів в Україну, не стоїть у такому скороченому вигляді, тим більше на цей момент", – написав Шпан.

"Крім того, існує багато інших сценаріїв німецького внеску в необхідні гарантії безпеки, які є більш доцільними. Тому ми не повинні брати участь у таких публічних спекуляціях", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбувся пізніше цього ж дня.