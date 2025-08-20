В партии власти Германии просят публично не спекулировать об отправке войск в Украину

Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал депутатов блока прекратить публичные спекуляции о том, будет ли Германия направлять войска в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Об этом Шпан написал в письме депутатам блока, текст которого приводит Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Руководство ХДС/ХСС в Бундестаге в ходе переговоров о прекращении войны в Украине заявило о намерении заключить международные соглашения об общеевропейской архитектуре безопасности, которые будут выходить далеко за пределы гарантий для Украины.

"В возможном мирном соглашении речь идет не „только" об Украине, а о будущем безопасном устройстве в Европе", – написал председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан своим депутатам.

По его словам, такой общеевропейский порядок безопасности "будет в основном поддерживаться европейцами при поддержке и в координации с США".

"НАТО будет играть в этом большую роль. Конечно, Германия также будет играть важную и надежную роль в рамках многосторонних соглашений", – отметил глава фракции.

Детали гарантий безопасности западных союзников для Украины, а также европейской архитектуры мира, пока являются предметом переговоров. Речь идет также о конкретном вкладе Германии в указанные гарантии.

Однако, как уточнил глава фракции ХДС/ХСС, вопрос о введении немецких солдат для защиты линии соприкосновения – то есть возможной границы между Украиной и территориями, которые могут оказаться под контролем России – пока не обсуждается.

"Вопрос, который сейчас поднимается в СМИ, о том, будут ли гарантии безопасности означать непосредственное введение немецких солдат в Украину, не стоит в таком сокращенном виде, тем более на данный момент", – написал Шпан.

"Кроме того, существует много других сценариев немецкого вклада в необходимые гарантии безопасности, которые являются более целесообразными. Поэтому мы не должны участвовать в таких публичных спекуляциях", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, в ходе которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглого стола с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в тот же день.