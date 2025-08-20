Франция огорчена новыми санкциями США против МУС, в частности французского судьи

Министерство иностранных дел Франции призвало США отменить все санкции против Международного уголовного суда и его сотрудников, в частности французского судьи Николя Гию, о чем объявили в среду.

Такое заявление ведомство распространило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

МИД Франции заявило, что "с сожалением узнало" о новых санкциях США против Международного уголовного суда в отношении четырех его должностных лиц, среди которых – французский судья.

"Франция призывает Соединенные Штаты отменить все санкции, введенные на основании президентского указа от 6 февраля 2025 года, которые являются нарушением прав Суда и всех 125 государств-участников Римского статута и противоречат принципу независимости судебной власти", – говорится в заявлении.

Ведомство также выразило солидарность с должностными лицами МУС, которых коснулись санкции США, и подтвердило поддержку Суда.

Против Николя Гию и его коллеги Кимберли Прост, а также двух заместителей прокурора Международного уголовного суда США ввели санкции в среду, обвинив в "преследовании" американских и израильских граждан.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.