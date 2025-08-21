Сийярто: Венгрия готова организовать мирные переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг, 21 августа, Сийярто отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Белый дом рассматривает столицу Венгрии Будапешт как место для возможной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", – заявил он.

Сийярто подчеркнул, что его страна дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

Однако министр иностранных дел Венгрии опроверг опубликованные сообщения СМИ о том, что Трамп якобы позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы обсудить вопрос вступления Украины в Европейский Союз после встречи с президентом Украины и европейскими лидерами.

"Хочу четко заявить, что такого звонка не было. Не было. Точка", – сказал Сийярто.

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина. Польский премьер Дональд Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

На сообщение главы польского правительства отреагировал Балаж Орбан, глава политического кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что такая реакция Туска появилась якобы из-за того, что Польшу "не пригласили на переговоры в Вашингтон".