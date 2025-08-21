СМИ: европейцы призывают Трампа разместить F-35 в Румынии, чтобы "защитить Украину"

Европейские страны хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп разместил истребители в Румынии как часть гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине.

Об этом пишет The Times, передает "Европейская правда".

Влиятельные европейские военные обсуждают размещение американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы удержать Россию от повторного вторжения.

В понедельник Трамп исключил развертывание американских войск в Украине, но заявил, что готов предоставить "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.

После встречи, в которой приняли участие президент Владимир Зеленский и европейские лидеры, военные начальники собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить логистику американской поддержки.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, принял высших генералов из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии, чтобы обсудить американские гарантии безопасности.

Сейчас НАТО осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы "Михаил Когалничану" в Румынии, которая была центром сосредоточения американских сил во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом базирования американских самолетов.

В дополнение к американским истребителям, базирующимся в Румынии, европейские страны хотят получить гарантии относительно дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине. Они хотят получить от США обязательства поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams для отражения российских атак, а также разрешение на полеты самолетов-шпионов над Черным морем.

С первых дней войны британцы проводят разведывательные миссии на самолетах Rivet Joint, но для полетов самолетов производства Boeing требуется американское разрешение.

Обратим внимание, что СМИ писали, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. А вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.

Как известно, утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), которое состоялось позже в этот же день.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.