Зеленский рассказал, кто из США войдет в координационную группу по подготовке встречи с РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал, кто с американской стороны войдет в координационную группу по подготовке встречи с российской стороной.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с российской стороной будет состоять из государственного секретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президент США Стивена Уиткоффа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Мы в присутствии европейских лидеров в Овальном кабинете уже в третьей части наших встреч, после разговора президента Трампа с Путиным, договорились, что координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с россиянами будет состоять из Рубио, Уиткоффа и Вэнса. Речь о координации наших договоренностей", – поделился он.

Также украинский президент рассказал, что в Вашингтоне был быстрый диалог между секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, а также Уиткоффом и Рубио.

"Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, – чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно", – добавил Зеленский.

Отметим, СМИ писали, что Трамп делегировал Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины.

После переговоров в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и глава Кремля встретятся в течение ближайших двух недель.

После этого швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной. Также инициативу проявляет Венгрия.