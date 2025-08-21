У Греції автобус з сербськими туристами закидали камінням

Водій і двоє пасажирів отримали порізи і забої, коли туристичний автобус, в якому вони їхали, закидали камінням на півночі Греції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Напад на автобус з сербськими туристами, які поверталися додому з поїздки на північ Греції, стався в середу ввечері.

Каміння розбило кілька вікон автобуса, внаслідок чого двоє пасажирів і один з двох водіїв отримали поранення. Водій відмовився від медичної допомоги, в той час як одному з пасажирів довелося накласти шви на губу.

Державна телерадіокомпанія ERT у четвер вранці додала, що поліція здійснила два арешти у зв'язку з інцидентом.

Хоча подробиці щодо осіб підозрюваних не були одразу оприлюднені, влада вважає, що напад скоїли підлітки.

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.