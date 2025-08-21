В Греции автобус с сербскими туристами забросали камнями

Водитель и двое пассажиров получили порезы и ушибы, когда туристический автобус, в котором они ехали, забросали камнями на севере Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Нападение на автобус с сербскими туристами, которые возвращались домой из поездки на север Греции, произошло в среду вечером.

Камни разбили несколько окон автобуса, в результате чего двое пассажиров и один из двух водителей получили ранения. Водитель отказался от медицинской помощи, в то время как одному из пассажиров пришлось наложить швы на губу.

Государственная телерадиокомпания ERT в четверг утром добавила, что полиция произвела два ареста в связи с инцидентом.

Хотя подробности относительно личностей подозреваемых не были сразу обнародованы, власти считают, что нападение совершили подростки.

Стоит отметить, что в июне в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.