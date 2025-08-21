"Хочемо тут Росію?: у Празі з’явився банер з Путіним і чеськими політиками-популістами

У Празі члени ініціативи Kaputin вивісили на балконі будинку на вулиці Мілади Горакової в районі Летна кількаметровий банер з портретами глави Росії Владіміра Путіна і трьох чеських політиків: Андрея Бабіша (ANO), Томіо Окамури (SPD) і Катержини Конечної (KSČM).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Ceske Noviny.

Лідер групи Отакар ван Гемунд заявив, що ці три партії хочуть зупинити прозахідний курс Чехії і що вивішуванням банера ініціатива хоче змусити людей голосувати за інші політичні групи на жовтневих виборах до Палати депутатів.

Група планує вивішувати банер у різних місцях Праги протягом дня. Найближчими днями він переїде до інших міст, таких як Брно, Чеська Ліпа та Чеське Будейовіце.

Портрети політиків на полотні супроводжуються написами "Чи хочемо ми бачити тут Росію?" і "Йди на вибори". Учасники ініціативи вивісили банер близько 10:30 ранку приблизно на десять хвилин. Потім вони зняли його і пішли на наступне місце. Вони не хотіли заздалегідь повідомляти, де саме будуть розвішувати. "Це будуть місця в центрі міста і місця на його околицях", – сказав Гемунд.

Група хоче використати цю ініціативу, щоб заохотити людей голосувати. За словами Гемунда, люди, які не голосують, є потенційними виборцями демократичних партій. "Згідно з опитуваннями громадської думки, три авторитарні партії – ANO, Stačilo! і SPD – мають великі шанси на перемогу. Вони казали, що готують вихід Чехії з ЄС, хочуть вийти з НАТО, хочуть припинити постачання зброї в Україну і зупинити прозахідний курс цієї країни. Ми вважаємо це абсурдним, божевільним і безвідповідальним", – сказав Гемунд.

Група Kaputin виступає проти російської агресії в Україні з самого початку вторгнення. У минулому, наприклад, вивісивши банер на будинку в Жижкові, що належить родині російського виробника зброї, вони вимагали конфіскації будинку. Вони також неодноразово публічно демонстрували статую Путіна на золотому унітазі.

Перед жовтневими виборами у Чехії лідирує популістська партія експрем'єра Чехії Андрея Бабіша ANO. Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Також Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

Читайте детальніше, чому у Чехії незабаром може змінитися влада і що це означає для України.