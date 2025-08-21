"Хотим тут Россию?": в Праге появился баннер с Путиным и чешскими политиками-популистами

В Праге члены инициативы Kaputin вывесили на балконе дома на улице Милады Гораковой в районе Летна многометровый баннер с портретами главы России Владимира Путина и трех чешских политиков: Андрея Бабиша (ANO), Томио Окамуры (SPD) и Катержины Конечной (KSČM).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают Ceske Noviny.

Лидер группы Отакар ван Гемунд заявил, что эти три партии хотят остановить прозападный курс Чехии и что вывешиванием баннера инициатива хочет заставить людей голосовать за другие политические группы на октябрьских выборах в Палату депутатов.

Группа планирует вывешивать баннер в разных местах Праги в течение дня. В ближайшие дни он переедет в другие города, такие как Брно, Чешская Липа и Ческе Будейовице.

Портреты политиков на полотне сопровождаются надписями "Хотим ли мы видеть здесь Россию?" и "Иди на выборы". Участники инициативы вывесили баннер около 10:30 утра примерно на десять минут. Затем они сняли его и пошли на следующее место. Они не хотели заранее сообщать, где именно будут развешивать. "Это будут места в центре города и места на его окраинах", – сказал Гемунд.

Группа хочет использовать эту инициативу, чтобы поощрить людей голосовать. По словам Гемунда, люди, которые не голосуют, являются потенциальными избирателями демократических партий. "Согласно опросам общественного мнения, три авторитарные партии – ANO, Stačilo! и SPD – имеют большие шансы на победу. Они говорили, что готовят выход Чехии из ЕС, хотят выйти из НАТО, хотят прекратить поставки оружия в Украину и остановить прозападный курс этой страны. Мы считаем это абсурдным, безумным и безответственным", – сказал Гемунд.

Группа Kaputin выступает против российской агрессии в Украине с самого начала вторжения. В прошлом, например, вывесив баннер на доме в Жижкове, принадлежащем семье российского производителя оружия, они требовали конфискации дома.

Они также неоднократно публично демонстрировали статую Путина на золотом унитазе.

Перед октябрьскими выборами в Чехии лидирует популистская партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO. Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Также Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

Читайте подробнее, почему в Чехии вскоре может смениться власть и что это означает для Украины.