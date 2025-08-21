Еврокомиссар рассказал, какие товары из ЕС будут иметь нулевой тариф в США

Европейскому союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические генерики.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе 21 августа еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, передает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссар сообщил, что самолеты и фармагенерики из ЕС будут поставляться в США по нулевому или почти нулевому тарифу.

"Мы зафиксировали значительные исключения – нулевые или почти нулевые тарифы в ключевых сферах. Сюда входят недоступные природные ресурсы, такие как пробка, а также самолеты и их части, генерические фармацевтические средства, их ингредиенты и химические прекурсоры", – сообщил Шефчович.

Он добавил, что "это – только первый шаг".

"ЕС и США в будущем будут рассматривать возможность расширения перечня освобожденных (от тарифов – ред.) секторов", – добавил еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшую сделку, которая когда-либо заключалась".

Подробнее о соглашении ЕС-США и о том, почему оно может иметь положительные последствия для Украины, читайте в статье Вероники Мовчан Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.