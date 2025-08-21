Франция: удары РФ по Украине говорят об "отсутствии воли" к мирным переговорам

Франция осудила ночные российские удары по Украине, назвав их свидетельством "отсутствия у Москвы готовности серьезно приобщиться к мирным переговорам".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении французского МИД, которое приводит France 24.

Несмотря на заявления России о готовности к переговорам, отметили в ведомстве, она "продолжает смертельные атаки на украинскую территорию, выпустив 574 дронов и 40 ракет по жилым районам".

Эти удары "еще раз показывают необходимость прекратить убийства и сохранять и усиливать давление на Россию", – заявили в МИД Франции.

Там также подтвердили поддержку "инициативы президента Трампа по справедливому и длительному миру".

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил очередную массированную комбинированную атаку России на Украину в ночь на 21 августа.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от обстрела завода в Мукачеве в ночь на 21 августа, но потом удалил слово "российский" из публикации.