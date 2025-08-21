Немцы не верят, что Мерц может повлиять на Трампа в вопросе Украины

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер Фридрих Мерц не может существенно повлиять на президента США Дональда Трампа в вопросах, связанных с войной в Украине.

Об этом свидетельствует опрос Trendbarometer, проведенный для телеканалов RTL/ntv, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Согласно опросу, 84% граждан Германии не верят, что мнение Мерца действительно имеет значение для Трампа, когда речь идет о войне в Украине. Противоположного мнения были только 13% респондентов.

Скептическое отношение к способности немецкого канцлера повлиять на президента США разделяют даже 73% избирателей его Христианско-демократического союза.

Параллельный опрос института общественного мнения Forsa также показал, что 81% немцев не ожидает скорого заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Кроме того, лишь 18% опрошенных считают, что призвать Украину отказаться от оккупированных Россией территорий – это правильный шаг. Высокая поддержка такой позиции наблюдается разве среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (48%).

Ранее сообщалось, что мнения немцев разделились относительно того, должна ли Украина уступать свои территории, если это позволит завершить долговременную полномасштабную войну.

В феврале опрос показал, что поддержка Украины оружием и деньгами встречает все больше неприятия со стороны многих немцев.