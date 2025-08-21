В Вене готовы договариваться с МУС, чтобы Путин смог приехать на переговоры

МИД Австрии заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России о завершении войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом (МУС), чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Укринформу" заявили в МИД Австрии.

В австрийском ведомстве отметили, что страна "имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если такова будет воля сторон"

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Австрия является договорной стороной Римского статута МУС, который ранее выдал ордер на арест главы Кремля Путина. Однако возможно проведение консультаций с МУС для обеспечения участия Путина в переговорах в Вене.

"Все государства-участники обязаны выполнять ордера МУС на арест, так же и Австрия. В то же время существует возможность, учитывая соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, вступить в контакт с МУС, чтобы обеспечить возможность участия Путина", – заявили в австрийском МИД.

Ранее Швейцария согласилась принять саммит Украина-РФ, пообещав Путину иммунитет, несмотря на ордер МУС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что переговоры должны пройти в Женеве.

Также СМИ сообщали, что для потенциальной встречи рассматривают Ватикан.