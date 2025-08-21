Качка впервые позвонил венгерскому коллеге – говорил о движении Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в четверг сообщил о первом телефонном разговоре с венгерским коллегой – министром по делам ЕС Яношем Бокой.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Качка сообщил, что во время первого звонка венгерскому министру "представился в новой роли вице-премьер-министра".

"Договорились о тесной координации и планировании личной встречи как можно скорее. Подтвердил приверженность реформам на пути в ЕС", – добавил украинский чиновник.

На этой неделе Качка также провел беседы с главами МИД пяти стран Евросоюза, чтобы скоординировать позиции перед сентябрьской встречей Совета ЕС, посвященной расширению.

СМИ сообщали, что ЕС вновь рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Вице-премьер-министр ранее заявлял, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.