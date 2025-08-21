Экс-глава МИД Литвы: атакой на американский завод РФ открыто унижает США

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что масштабный обстрел Украины со стороны России в ночь на четверг имел целью не только продемонстрировать неодобрение мирных усилий, но и публично унизить Соединенные Штаты.

Такое мнение Линкявичюс высказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Экс-министр считает, что Москва нервничает из-за риска провала истинных намерений Владимира Путина после его саммита с президентом США Дональдом Трампом 15 августа.

"Россияне явно нервничают, что "сеанс гипноза" Путина на Аляске может провалиться. Запуск 600 беспилотников и 40 ракет в Украину, в том числе на американский завод, – это не просто демонстрация неодобрения поисков мира. Это открытое унижение США и их усилий", – написал Линкявичюс.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения.

Среди прочего, Россия обстреляла американский завод Flex в Мукачево, расположенный всего в 30 километрах от венгерской границы, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, среди прочего, производил кофеварки.

Франция осудила ночные российские удары по Украине, назвав их свидетельством "отсутствия у Москвы готовности серьезно присоединиться к мирным переговорам".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил очередную массированную комбинированную атаку России на Украину в ночь на 21 августа.