У Вільнюському аеропорту вдруге за два дні повідомили про вибухівку: чоловік зателефонував із погрозою, однак перевірка не виявила небезпеки.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у четвер, 21 серпня, у Вільнюському аеропорту зафіксували повідомлення про вибухівку. Близько 15:16 чоловік, який розмовляв російською мовою, зателефонував до інформаційного центру та заявив, що встановив вибуховий пристрій, який нібито має спрацювати найближчим часом.

Поліція разом зі службами безпеки ретельно перевірила приміщення аеропорту, однак жодних вибухових речовин чи підозрілих предметів виявлено не було. Робота летовища не постраждала.

Особу, яка зателефонувала, наразі не встановлено. За неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці або надзвичайну ситуацію в Литві передбачене покарання – від громадських робіт і штрафу до позбавлення волі строком до одного року.

Як пише мовник, це вже не перший випадок за останні дні. 20 серпня вранці аеропорти Вільнюса, Каунаса та Паланги отримали електронного листа з погрозами про вибухові пристрої. Перевірка також не підтвердила жодної небезпеки.

Звернемо увагу, що 20 серпня вночі у столиці Литви тимчасово припиняли повітряний рух в аеропорту після того, як поблизу міста був зафіксований безпілотний літальний апарат.

21 серпня з наближенням навчань "Запад-2025" Литва закрила повітряний простір уздовж частини кордону з Білоруссю.