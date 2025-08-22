В Вильнюсском аэропорту второй раз за два дня сообщили о взрывчатке: мужчина позвонил с угрозой, однако проверка не выявила опасности.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг, 21 августа, в Вильнюсском аэропорту зафиксировали сообщение о взрывчатке. Около 15:16 мужчина, говоривший на русском языке, позвонил в информационный центр и заявил, что установил взрывное устройство, которое якобы должно сработать в ближайшее время.

Полиция вместе со службами безопасности тщательно проверила помещения аэропорта, однако никаких взрывчатых веществ или подозрительных предметов обнаружено не было. Работа аэропорта не пострадала.

Личность звонившего пока не установлена. За ложное сообщение об угрозе общественной безопасности или чрезвычайной ситуации в Литве предусмотрено наказание – от общественных работ и штрафа до лишения свободы на срок до одного года.

Как пишет вещатель, это уже не первый случай за последние дни. 20 августа утром аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги получили электронное письмо с угрозами о взрывных устройствах. Проверка также не подтвердила никакой опасности.

Обратим внимание, что 20 августа ночью в столице Литвы временно прекращали воздушное движение в аэропорту после того, как вблизи города был зафиксирован беспилотный летательный аппарат.

21 августа с приближением учений "Запад-2025" Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.