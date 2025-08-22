Каллас: Росія не прагне миру, а просто тягне час

Висока представниця Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас заявила, що Росія не хоче миру, а також звинуватила очільника Кремля Владіміра Путіна в тому, що він не дотримується жодних обіцянок.

Її слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що Путін "просто сміється – не припиняє вбивства, а навпаки, посилює бомбардування України".

"Ви бачите, що європейці, українці, американці хочуть миру і докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення, тоді як Росія просто тягне час, і очевидно, що Росія не хоче миру", – наголосила вона.

Вона також закликала ЄС і США посилити санкції та мита проти Росії.

"Цілком очевидно, що Путін не дотримався жодної з обіцянок, які йому дали досі, і ми маємо ставитися до цього відповідно, але [ми] також [маємо] докласти всіх зусиль, щоб змусити його сісти за стіл переговорів", – зазначила висока представниця ЄС.

Вона наголосила, що ЄС має для цього різні інструменти.

"Американці мають важелі впливу у вигляді санкцій або мит, щоб змусити Росію сісти за переговори. Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій з європейського боку, щоб дійсно чинити тиск на Росію, яка є агресором у цій ситуації", – сказала вона.

Каллас також вважає, що Путін отримав "те, що хотів" від саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, отримавши не тільки фотографію з президентом США, але "набагато більше – привітний прийом в Америці".

"І потім він також хотів, щоб санкції не були введені, чого він також домігся. Тому я думаю, що зараз його інтерес знизився, тому що він досяг того, чого хотів від цієї зустрічі", – додала Каллас.

Напередодні писали, що Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Також він різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.