Каллас: Россия не стремится к миру, а просто тянет время

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас заявила, что Россия не хочет мира, а также обвинила главу Кремля Владимира Путина в том, что он не выполняет никаких обещаний.

Ее слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Каллас заявила, что Путин "просто смеется – не прекращает убийства, а наоборот, усиливает бомбардировки Украины".

"Вы видите, что европейцы, украинцы, американцы хотят мира и прилагают все дипломатические усилия для его достижения, тогда как Россия просто тянет время, и очевидно, что Россия не хочет мира", – подчеркнула она.

Она также призвала ЕС и США усилить санкции и пошлины против России.

"Совершенно очевидно, что Путин не выполнил ни одного из обещаний, которые ему дали до сих пор, и мы должны относиться к этому соответственно, но [мы] также [должны] приложить все усилия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров", – отметила высокая представительница ЕС.

Она подчеркнула, что ЕС имеет для этого различные инструменты.

"Американцы имеют рычаги влияния в виде санкций или пошлин, чтобы заставить Россию сесть за переговоры. Мы работаем над 19-м пакетом санкций с европейской стороны, чтобы действительно оказать давление на Россию, которая является агрессором в этой ситуации", – сказала она.

Каллас также считает, что Путин получил "то, что хотел" от саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, получив не только фотографию с президентом США, но "гораздо больше – радушный прием в Америке".

"И потом он также хотел, чтобы санкции не были введены, чего он также добился. Поэтому я думаю, что сейчас его интерес снизился, потому что он достиг того, чего хотел от этой встречи", – добавила Каллас.

Накануне писали, что Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Также он резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не дал разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.