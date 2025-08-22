Немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США

Экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года, поскольку спрос со стороны ее главного торгового партнера США замедлился после нескольких месяцев покупок наперед в ожидании американских тарифов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу статистическое ведомство пересмотрело свой предыдущий показатель сокращения на 0,1%, что еще больше снизило ожидания относительно устойчивого восстановления крупнейшей экономики Европы в этом году.

"Кажется все менее вероятным, что любое существенное восстановление произойдет до 2026 года", – сказал Карстен Бжески, глобальный руководитель макроэкономического отдела ING.

Германия была единственным членом "семерки" развитых экономик, которая не росла в течение последних двух лет, а торговая напряженность может привести к третьему году рецессии впервые в послевоенной истории Германии.

Восстановление экономики является приоритетом для нового правительства Германии, особенно учитывая опасения, что тарифы президента США Дональда Трампа могут нанести еще большую боль экономике, ориентированной на экспорт. Базовый американский тариф в размере 10% вступил в силу 5 апреля.

Правительство Германии одобрило "инвестиционный бустер", который предлагает улучшенные варианты амортизации для компаний, и пообещало дополнительные расходы на оборону и инфраструктуру, а также снижение налога на прибыль предприятий.

Министерство экономики заявило, что будут необходимы дальнейшие меры.

"Того, что было решено до сих пор, недостаточно, нужно больше, чтобы сделать Германию снова конкурентоспособной и вернуть ее на путь роста", – сказал представитель министерства в интервью агентству Reuters, когда его попросили прокомментировать данные за пятницу.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг, 21 августа, ЕС и США опубликовали совместное заявление по торговому соглашению между двумя государствами, подчеркивая его положительный эффект для их экономик.

27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".

