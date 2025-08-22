У Литві викрили підпільну фабрику сигарет: 11 заарештованих, серед них білоруси
Новини — П'ятниця, 22 серпня 2025, 12:55 —
Литовська влада заявила в п'ятницю, 22 серпня, про ліквідацію підпільної фабрики сигарет у місті Каунас і арешт 11 підозрюваних, серед яких білоруські громадяни, зайняті в тютюновій промисловості.
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
Заступник голови Литовського бюро кримінальної поліції Саулюс Брігінас повідомив, що в ході операції було викрито добре організовану групу, яка займалася підробкою та виробництвом сигарет.
"Під час рейду було затримано добре організовану групу з 11 осіб, серед яких були ті, хто був спійманий на виробництві підроблених сигарет", – сказав Бригінас, додавши, що серед заарештованих також були ймовірні організатори операції.
Він зазначив, що деякі підозрювані були громадянами Білорусі, які мали спеціальні знання у виробництві сигарет.
"Вони є працівниками однієї з білоруських компаній, яка офіційно займається виробництвом сигарет", – сказав Брігінас.
За даними правоохоронних органів, фабрика працювала близько року і виробляла підроблені сигарети відомих марок, зокрема Marlboro, Camel, Winston і Prince.
Прокурор Каунаського району Андрюс Кіуршінас повідомив, що розслідування ведеться за чотирма статтями Кримінального кодексу: організація та участь у злочинному угрупованні, незаконне зберігання акцизних товарів високої вартості, незаконне використання торгової марки та крадіжка документів.
"Усі підозрювані поміщені під варту на досить тривалий тримісячний термін", – сказав Кіуршінас.
За даними влади, група була здатна виробляти до 200 ящиків сигарет за одну зміну. Поліція вилучила 32 піддони готової продукції – близько 459 тисяч пачок – що еквівалентно повністю завантаженому вантажному причепу.
Загалом, за оцінками слідчих, фабрика виробила близько 6,5 млн пачок сигарет, ринкова вартість яких становить приблизно 30 млн євро.
Нещодавно писали, що співробітники Митної кримінальної служби Литви за 2025 рік вилучили контрабандних сигарет на суму 15 млн євро.
У січні литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.
Уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.