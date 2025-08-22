У Литві викрили підпільну фабрику сигарет: 11 заарештованих, серед них білоруси

Литовська влада заявила в п'ятницю, 22 серпня, про ліквідацію підпільної фабрики сигарет у місті Каунас і арешт 11 підозрюваних, серед яких білоруські громадяни, зайняті в тютюновій промисловості.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Заступник голови Литовського бюро кримінальної поліції Саулюс Брігінас повідомив, що в ході операції було викрито добре організовану групу, яка займалася підробкою та виробництвом сигарет.

"Під час рейду було затримано добре організовану групу з 11 осіб, серед яких були ті, хто був спійманий на виробництві підроблених сигарет", – сказав Бригінас, додавши, що серед заарештованих також були ймовірні організатори операції.

Фото: LRT

Він зазначив, що деякі підозрювані були громадянами Білорусі, які мали спеціальні знання у виробництві сигарет.

"Вони є працівниками однієї з білоруських компаній, яка офіційно займається виробництвом сигарет", – сказав Брігінас.

За даними правоохоронних органів, фабрика працювала близько року і виробляла підроблені сигарети відомих марок, зокрема Marlboro, Camel, Winston і Prince.

Прокурор Каунаського району Андрюс Кіуршінас повідомив, що розслідування ведеться за чотирма статтями Кримінального кодексу: організація та участь у злочинному угрупованні, незаконне зберігання акцизних товарів високої вартості, незаконне використання торгової марки та крадіжка документів.

"Усі підозрювані поміщені під варту на досить тривалий тримісячний термін", – сказав Кіуршінас.

За даними влади, група була здатна виробляти до 200 ящиків сигарет за одну зміну. Поліція вилучила 32 піддони готової продукції – близько 459 тисяч пачок – що еквівалентно повністю завантаженому вантажному причепу.

Загалом, за оцінками слідчих, фабрика виробила близько 6,5 млн пачок сигарет, ринкова вартість яких становить приблизно 30 млн євро.

Фото: LRT

Нещодавно писали, що співробітники Митної кримінальної служби Литви за 2025 рік вилучили контрабандних сигарет на суму 15 млн євро.

У січні литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.

Уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.