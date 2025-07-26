Литва за 2025 рік вилучила контрабандних сигарет на 15 млн євро

Співробітники Митної кримінальної служби Литви за 2025 рік вилучили контрабандних сигарет на суму 15 млн євро.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Протягом першої половини 2025 року було вилучено 3,3 млн пачок незаконних сигарет.

"Митники перевіряють без винятку кожну вантажівку на кордоні з Росією та Білоруссю, а контрабандисти шукають нові маршрути після встановлення рентгенівських систем контролю на залізничних станціях. Одним з таких маршрутів є кордон з Латвією, звідки ввозяться як білоруські контрабандні сигарети, так і сигарети, виготовлені на тіньових фабриках країни", – повідомила Митна кримінальна служба.

Загалом цього року митні слідчі розпочали 88 досудових розслідувань, більшість з яких стосуються контрабанди наркотичних та психотропних речовин. Майже всі вони були розпочаті через виявлення наркотиків у поштових відправленнях.

"Така тенденція надсилання невеликих партій наркотиків поштою спостерігається вже кілька років", – йдеться у звіті.

Вартість вилучених цього року сигарет, включаючи податки, перевищує 15 млн євро.

У 2025 році більшість сигарет було вилучено в межах країни. Вилучення зазвичай пов'язані з поставками з Латвії. Минулого року кількість сигарет, вилучених в межах країни, досягла 23%.

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