В Литве разоблачили подпольную фабрику сигарет: 11 арестованных, среди них белорусы
Новости — Пятница, 22 августа 2025, 12:55 —
Литовские власти заявили в пятницу, 22 августа, о ликвидации подпольной фабрики сигарет в городе Каунас и аресте 11 подозреваемых, среди которых белорусские граждане, занятые в табачной промышленности.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
Заместитель председателя Литовского бюро криминальной полиции Саулюс Бригинас сообщил, что в ходе операции была разоблачена хорошо организованная группа, которая занималась подделкой и производством сигарет.
"Во время рейда была задержана хорошо организованная группа из 11 человек, среди которых были те, кто был пойман на производстве поддельных сигарет", – сказал Бригинас, добавив, что среди арестованных также были вероятные организаторы операции.
Он отметил, что некоторые подозреваемые были гражданами Беларуси, имевшими специальные навыки в производстве сигарет.
"Они – работники одной из белорусских компаний, которая официально занимается производством сигарет", – сказал Бригинас.
По данным правоохранительных органов, фабрика работала около года и производила поддельные сигареты известных марок, в частности Marlboro, Camel, Winston и Prince.
Прокурор Каунасского района Андрюс Киуршинас сообщил, что расследование ведется по четырем статьям Уголовного кодекса: организация и участие в преступной группировке, незаконное хранение акцизных товаров высокой стоимости, незаконное использование торговой марки и кража документов.
"Все подозреваемые помещены под стражу на трехмесячный срок", – сказал Киуршинас.
По данным властей, группа была способна производить до 200 ящиков сигарет за смену. Полиция изъяла 32 поддона готовой продукции – около 459 тысяч пачек – что эквивалентно полностью загруженному грузовому прицепу.
Всего, по оценкам следователей, фабрика произвела около 6,5 млн пачек сигарет, рыночная стоимость которых составляет примерно 30 млн евро.
Недавно писали, что сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы за 2025 год изъяли контрабандных сигарет на сумму 15 млн евро.
В январе литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегального табака в Варенском районе.
Правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.