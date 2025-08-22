В Литве разоблачили подпольную фабрику сигарет: 11 арестованных, среди них белорусы

Литовские власти заявили в пятницу, 22 августа, о ликвидации подпольной фабрики сигарет в городе Каунас и аресте 11 подозреваемых, среди которых белорусские граждане, занятые в табачной промышленности.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Заместитель председателя Литовского бюро криминальной полиции Саулюс Бригинас сообщил, что в ходе операции была разоблачена хорошо организованная группа, которая занималась подделкой и производством сигарет.

"Во время рейда была задержана хорошо организованная группа из 11 человек, среди которых были те, кто был пойман на производстве поддельных сигарет", – сказал Бригинас, добавив, что среди арестованных также были вероятные организаторы операции.

Фото: LRT

Он отметил, что некоторые подозреваемые были гражданами Беларуси, имевшими специальные навыки в производстве сигарет.

"Они – работники одной из белорусских компаний, которая официально занимается производством сигарет", – сказал Бригинас.

По данным правоохранительных органов, фабрика работала около года и производила поддельные сигареты известных марок, в частности Marlboro, Camel, Winston и Prince.

Прокурор Каунасского района Андрюс Киуршинас сообщил, что расследование ведется по четырем статьям Уголовного кодекса: организация и участие в преступной группировке, незаконное хранение акцизных товаров высокой стоимости, незаконное использование торговой марки и кража документов.

"Все подозреваемые помещены под стражу на трехмесячный срок", – сказал Киуршинас.

По данным властей, группа была способна производить до 200 ящиков сигарет за смену. Полиция изъяла 32 поддона готовой продукции – около 459 тысяч пачек – что эквивалентно полностью загруженному грузовому прицепу.

Всего, по оценкам следователей, фабрика произвела около 6,5 млн пачек сигарет, рыночная стоимость которых составляет примерно 30 млн евро.

Фото: LRT

Недавно писали, что сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы за 2025 год изъяли контрабандных сигарет на сумму 15 млн евро.

В январе литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегального табака в Варенском районе.

Правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.