В Латвии не ожидают улучшения ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Латвии с Беларусью до зимы сохранится довольно напряженной.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Латвии (VRS) Гунтис Пуятс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он также обратил внимание, что и 2021-й, и 2022-й годы были достаточно интенсивными и в холодное время.

"Ну, разные сценарии возможны", – сказал Пуятс и напомнил, что зимой мигранты прибывали и к границам Норвегии и Финляндии.

Массового скопления мигрантов у пограничного забора, как это ранее наблюдалось в Польше, вблизи Латвии зафиксировано не было. "Нам удается этого избежать, хотя был случай, когда в присутствии пограничников пытались ломать забор, поэтому мы применили спецсредства, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", – рассказал Пуятс.

В этом году в целом было не менее пяти случаев, когда пограничникам для сдерживания нарушителей пришлось применять физическую силу, предупредительные выстрелы или спецсредства.

Подводя итог, глава Государственной пограничной службы отметил, что не считает, что сейчас ситуация может измениться к лучшему. "Это, конечно, политические вопросы, потому что есть установка государства (Беларуси) от 2021 года, и до сих пор ничего не изменилось", – добавил Пуятс.

Говоря о ресурсах для охраны границы, Пуятс отметил, что в процесс вовлечены Государственная пограничная служба, Государственная полиция и Национальные вооруженные силы. Он также напомнил, что на прошлой неделе начальники пограничных служб Латвии и Финляндии подписали соглашение, которое предусматривает возможность отправки Финляндией в Латвию подразделений пограничной поддержки.

"Фактически уже согласовываются даты для оказания поддержки и обмена опытом, чтобы в ближайшее время прибыли и финские пограничники", – добавил Пуятс.

21 августа незаконно попытались пересечь латвийско-белорусскую границу 79 человек. Таким образом в целом в этом году от пересечения этой границы было удержано 8933 человека.

В этом году из гуманных соображений пересечение границы не было запрещено 15 нелегальным мигрантам.

В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано 5388 человек, а из гуманных соображений в страну было принято 26 человек.

Правительство ранее продлило до 31 декабря этого года усиленный режим охраны границы в приграничье с Беларусью.

Усиленный режим охраны границы введен из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, созданного Беларусью.

Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в крае Аугшдаугавы, в Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.

Государственная пограничная охрана Латвии жалуется на нехватку кадров на фоне всплеска нелегальной миграции.

В марте Латвия приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов „Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.