Bloomberg: Канада скасує низку мит у спробі знизити напруженість із Трампом

Канада скасує мита на довгий перелік американських товарів, прагнучи знизити напруженість у відносинах із Білим домом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Очікується, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосить про це рішення у п’ятницю після зустрічі зі своїм кабінетом.

За словами поінформованих джерел, уряд змінить тарифну політику, щоб більш тісно узгодити її з американськими заходами.

Це означає, що широкий перелік товарів американського виробництва більше не обкладатиметься 25-відсотковим митом під час імпорту до Канади, якщо їхнє постачання здійснюється відповідно до положень Угоди США-Мексика-Канада (USMCA).

Водночас канадський уряд, ймовірно, збереже 25% імпортні мита на американські сталь і алюміній, а також мита на автомобілі зі США. Президент Дональд Трамп запровадив збори саме щодо цих секторів.

Цей крок також має підготувати ґрунт для перегляду USMCA, який очікується в найближчі місяці. За словами джерел, канадський режим контрмит тепер підкреслюватиме важливість цієї угоди.

Попри це, йдеться про серйозний зсув у політиці Канади, яка була однією з небагатьох країн, що швидко відповіли на американський протекціонізм – і це дратувало Трампа та його міністра торгівлі. Рішення ухвалено наступного дня після телефонної розмови Карні з Трампом – їхньої першої публічно підтвердженої бесіди за кілька тижнів.

Нагадаємо, 31 липня Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.

Того ж дня він підписав указ про підвищення мит з 25% до 35% на канадські товари, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.