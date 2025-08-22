Bloomberg: Канада отменит ряд пошлин в попытке снизить напряженность с Трампом

Канада отменит пошлины на длинный список американских товаров, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что премьер-министр Канады Марк Карни объявит об этом решении в пятницу после встречи со своим кабинетом.

По словам информированных источников, правительство изменит тарифную политику, чтобы более тесно согласовать ее с американскими мерами.

Это означает, что широкий перечень товаров американского производства больше не будет облагаться 25-процентными пошлинами при импорте в Канаду, если их поставки осуществляются в соответствии с положениями Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA).

В то же время канадское правительство, вероятно, сохранит 25% импортные пошлины на американскую сталь и алюминий, а также пошлины на автомобили из США. Президент Дональд Трамп ввел сборы именно на эти сектора.

Этот шаг также должен подготовить почву для пересмотра USMCA, который ожидается в ближайшие месяцы. По словам источников, канадский режим контрмер теперь будет подчеркивать важность этого соглашения.

Несмотря на это, речь идет о серьезном сдвиге в политике Канады, которая была одной из немногих стран, быстро отреагировавших на американский протекционизм – и это раздражало Трампа и его министра торговли. Решение было принято на следующий день после телефонного разговора Карни с Трампом – их первой публично подтвержденной беседы за несколько недель.

Напомним, 31 июля Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину как государство осложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.

В тот же день он подписал указ о повышении пошлин с 25% до 35% на канадские товары, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.