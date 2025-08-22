Чеська вчителька, засуджена за заперечення злочинів РФ в Україні, оскаржила вирок

Учителька з Праги Мартіна Беднаржова оскаржила вирок, яким її засудили до умовного покарання та трирічної заборони викладати за заперечення російських злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

З судової бази даних випливає, що апеляція на вирок Беднаржової була подана 20 серпня. Кримінальна справа все ще перебуває в Окружному суді району Прага-6, що підтвердив речник суду Іво Бранда.

Для Беднаржової ситуація ускладнюється тим, що вона балотується до Палати депутатів на жовтневих виборах від празького списку руху чеських комуністів Stačilo! Незрозуміло, чи встигне суд розглянути справу до того часу.

Тему України Беднаржова порушила на уроці для восьмого класу на початку квітня 2022 року. Жінка розповіла учням, що з боку росіян це виправданий спосіб вирішення ситуації, і стверджувала, що в Києві "нічого не відбувається".

Коли учні заявили, що в новинах Чеського телебачення бачили кадри з обстрілами Києва, Беднаржова відповіла, що державне телебачення є упередженим. Вона також заявила, що, на її думку, українські "нацистські угруповання на Донбасі" з 2014 року "систематично знищують росіян".

Двічі вчительку виправдали в суді, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки і відправив справу на повторний розгляд.

У липні Беднаржовій винесли нинішній вирок: сім місяців умовного покарання з випробувальним терміном 20 місяців, заборона викладати протягом трьох років і обовʼязок пройти курс з підвищення медіаграмотності.