Чешская учительница, осужденная за отрицание преступлений РФ в Украине, обжаловала приговор

Учительница из Праги Мартина Беднаржова обжаловала приговор, которым ее приговорили к условному наказанию и трехлетнему запрету преподавать за отрицание российских преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Из судебной базы данных следует, что апелляция на приговор Беднаржовой была подана 20 августа. Уголовное дело все еще находится в Окружном суде района Прага-6, что подтвердил пресс-секретарь суда Иво Бранда.

Для Беднаржовой ситуация осложняется тем, что она баллотируется в Палату депутатов на октябрьских выборах от пражского списка движения чешских коммунистов Stačilo! Неясно, успеет ли суд рассмотреть дело до того времени.

Тему Украины Беднаржова подняла на уроке для восьмого класса в начале апреля 2022 года. Женщина рассказала ученикам, что со стороны россиян это оправданный способ решения ситуации, и утверждала, что в Киеве "ничего не происходит".

Когда ученики заявили, что в новостях Чешского телевидения видели кадры с обстрелами Киева, Беднаржова ответила, что государственное телевидение предвзято. Она также заявила, что, по ее мнению, украинские "нацистские группировки на Донбассе" с 2014 года "систематически уничтожают россиян".

Дважды учительницу оправдали в суде, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.

В июле Беднаржовой вынесли нынешний приговор: семь месяцев условного наказания с испытательным сроком 20 месяцев, запрет преподавать в течение трех лет и обязанность пройти курс по повышению медиаграмотности.