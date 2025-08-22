Прем'єр Канади оголосив про скасування значної частини мит на товари США

Канада до 1 вересня скасує всі мита на товари зі Сполучених Штатів, які підпадають під дію Угоди Канада-США-Мексика (USMCA), оголосив у п’ятницю прем’єр-міністр Марк Карні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Глава уряду зазначив, що Канада збереже мита на сталь, алюміній та автомобілі, поки його кабінет працює зі США над виробленням нових торговельних відносин.

Карні вперше натякнув ще на початку місяця, що може скасувати деякі контрзаходи щодо окремих американських товарів, якщо це допоможе канадській промисловості витримати торговельну війну зі США.

Цей крок також має підготувати ґрунт для перегляду USMCA, який очікується в найближчі місяці. За словами джерел, канадський режим контрмит тепер підкреслюватиме важливість цієї угоди.

Президент США Дональд Трамп 31 липня підписав указ про підвищення мит на деякі канадські товари до 35%. Канада могла б уникнути цього підвищення, якби встигла укласти нову торговельну угоду зі США до 1 серпня, але цього не сталося.

Адміністрація Трампа заявила, що підвищення тарифів щодо Канади стало відповіддю на торгівлю фентанілом і рішення Оттави запровадити контрзаходи проти США.

Канадський уряд тричі відповідав митами на американські товари з початку торговельної війни.

Нагадаємо, 31 липня Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.