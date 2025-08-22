Премьер Канады объявил об отмене значительной части пошлин на товары США

Канада до 1 сентября отменит все пошлины на товары из Соединенных Штатов, которые подпадают под действие Соглашения Канада-США-Мексика (USMCA), объявил в пятницу премьер-министр Марк Карни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC News.

Глава правительства отметил, что Канада сохранит пошлины на сталь, алюминий и автомобили, пока его кабинет работает с США над выработкой новых торговых отношений.

Карни впервые намекнул еще в начале месяца, что может отменить некоторые контрмеры в отношении отдельных американских товаров, если это поможет канадской промышленности выдержать торговую войну с США.

Этот шаг также должен подготовить почву для пересмотра USMCA, который ожидается в ближайшие месяцы. По словам источников, канадский режим контрмер теперь будет подчеркивать важность этого соглашения.

Президент США Дональд Трамп 31 июля подписал указ о повышении пошлин на некоторые канадские товары до 35%. Канада могла бы избежать этого повышения, если бы успела заключить новое торговое соглашение с США до 1 августа, но этого не произошло.

Администрация Трампа заявила, что повышение тарифов в отношении Канады стало ответом на торговлю фентанилом и решение Оттавы ввести контрмеры против США.

Канадское правительство трижды отвечало пошлинами на американские товары с начала торговой войны.

Напомним, 31 июля Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину как государство осложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.