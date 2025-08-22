У Чорногорії залізничники влаштували страйк через низькі зарплати

Понад 80 диспетчерів поїздів у Чорногорії у пʼятницю влаштували страйк, висловивши обурення низькими зарплатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За словами представника чорногорських залізничників, що страйкують, Андрея Калуджеровича, вони були змушені припинити роботу, оскільки керівництво залізниці та Міністерство транспорту "ігнорують їхні вимоги про підвищення зарплати".

"Наші зарплати становлять від 680 до 800 євро, включно з нічною роботою та 35 роками стажу. Це найнижчі зарплати в країні, хоча ми відіграємо ключову роль в експлуатації та безпеці залізничного руху", – наголосив він.

Калуджерович зазначив, що виступає від імені 84 страйкарів, які не працюватимуть доти, доки їхні вимоги не будуть задоволені і не відбудеться зустріч з керівництвом залізниці.

Директорка державної залізничної компанії Чорногорії Марина Бошкович поскаржилась на "незаконне припинення роботи" і заявила, що керівництво ще раніше погодилось на переговори зі страйкарями.

А дві профспілкові асоціації залізничної інфраструктури дистанціювалися від заяв Калуджеровича, оцінивши, що вони "не відображають погляди профспілок".

Нагадаємо, минулого тижня наземний персонал в Іспанії, відповідальний за обслуговування рейсів Ryanair, оголосив страйк у всіх основних аеропортах країни.

На початку липня десятки тисяч пасажирів постраждали через страйк французьких диспетчерів авіаруху, який спричинив скасування рейсів у Франції.