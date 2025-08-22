В Черногории железнодорожники устроили забастовку из-за низких зарплат

Более 80 диспетчеров поездов в Черногории в пятницу устроили забастовку, выразив недовольство низкими зарплатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам представителя бастующих черногорских железнодорожников Андрея Калуджеровича, они были вынуждены прекратить работу, поскольку руководство железной дороги и Министерство транспорта "игнорируют их требования о повышении зарплаты".

"Наши зарплаты составляют от 680 до 800 евро, включая ночную работу и 35 лет стажа. Это самые низкие зарплаты в стране, хотя мы играем ключевую роль в эксплуатации и безопасности железнодорожного движения", – подчеркнул он.

Калуджерович отметил, что выступает от имени 84 забастовщиков, которые не будут работать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены и не состоится встреча с руководством железной дороги.

Директор государственной железнодорожной компании Черногории Марина Бошкович пожаловалась на "незаконное прекращение работы" и заявила, что руководство еще ранее согласилось на переговоры со стачковыми.

А две профсоюзные ассоциации железнодорожной инфраструктуры дистанцировались от заявлений Калуджеровича, оценив, что они "не отражают взгляды профсоюзов".

Напомним, на прошлой неделе наземный персонал в Испании, ответственный за обслуживание рейсов Ryanair, объявил забастовку во всех основных аэропортах страны.

В начале июля десятки тысяч пассажиров пострадали из-за забастовки французских диспетчеров авиадиспетчерской службы, которая привела к отмене рейсов во Франции.