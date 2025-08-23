У Польщі зрівнявся рейтинг партії премʼєра та колишньої влади

"Громадянська коаліція" премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска і колишня польська партія влади "Право і справедливість" ("ПіС") зрівнялись у рейтингах в останньому опитуванні CBOS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Згідно з результатами опитування CBOS, "Громадянська коаліція" та "ПіС" можуть розраховувати на голоси 30% респондентів. Для партії Туска це на два відсоткові пункти більше, ніж у липні, а для "ПіС" – на три.

На третьому місці опинилась ультраправа "Конфедерація", про підтримку якої заявили 12% опитаних поляків (так само, як і в липневому опитуванні).

До польського парламенту також мають шанс увійти "Лівиця" з 7% (зростання на 1 процентний пункт) та партія "Разом" з 5% (зниження на 1 процентний пункт).

Не долають виборчий барʼєр в опитуванні CBOS ультраправа "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна з підтримкою на рівні 3% (зниження на 5 процентних пунктів) та "Польща 2050" спікера Сейму Шимона Головні з 2% (зниження на 1 процентний пункт).

