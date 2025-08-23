В Польше сравнялся рейтинг партии премьера и бывшей власти

"Гражданская коалиция" премьер-министра Польши Дональда Туска и бывшая польская партия власти "Право и справедливость" ("ПиС") сравнялись в рейтингах в последнем опросе CBOS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Согласно результатам опроса CBOS, "Гражданская коалиция" и "ПиС" могут рассчитывать на голоса 30% респондентов. Для партии Туска это на два процентных пункта больше, чем в июле, а для "ПиС" – на три.

На третьем месте оказалась ультраправая "Конфедерация", о поддержке которой заявили 12% опрошенных поляков (так же, как и в июльском опросе).

В польский парламент также имеют шанс войти "Левица" с 7% (рост на 1 процентный пункт) и партия "Вместе" с 5% (снижение на 1 процентный пункт).

Не преодолевают избирательный барьер в опросе CBOS ультраправая "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна с поддержкой на уровне 3% (снижение на 5 процентных пунктов) и "Польша 2050" спикера Сейма Шимона Головни с 2% (снижение на 1 процентный пункт).

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий в рейтинге доверия к политикам уступает только бывшему главе государства Анджею Дуде.

Также одно из недавних соцопросов в Польше демонстрирует рост популярности главы МИД Радослава Сикорского.