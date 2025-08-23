Венс заперечує, що обшук ФБР у ексрадника Трампа був політичним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив розслідування щодо колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, але заперечив, що воно є помстою за його критику на адресу Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтервʼю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Венса, розслідування щодо Болтона перебуває "на дуже ранній стадії".

"Ми ведемо розслідування щодо Болтона, але якщо в результаті буде порушено кримінальну справу, то це буде тому, що буде визнано, що він порушив закон. Ми будемо обережними в цьому питанні", – наголосив він.

Віцепрезидент США відмовився коментувати подробиці розслідування і те, чи буде Болтону оголошено федеральні звинувачення, але підтвердив раніше опубліковану інформацію про те, що справа стосується зберігання секретних документів.

"Секретні документи, безумовно, є частиною справи, але я думаю, що існує широке занепокоєння щодо посла Болтона. Вони (ФБР. – Ред.) будуть розслідувати це", – сказав Венс.

Агенти Федерального бюро розслідувань навідались до будинку Болтона уранці у пʼятницю і провели там обшук.

Джон Болтон працював радником Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках. Після звільнення він став відвертим критиком президента США.

У книзі "Кімната, де це сталося", що вийшла 2020 року, ексрадник стверджував, що Трамп був вкрай погано поінформований з питань зовнішньої політики і просив лідерів України та Китаю допомогти йому виграти вибори 2020-го.

Нещодавно Болтон назвав саміт на Алясці "явною перемогою" Владіміра Путіна.

Раніше він критикував Трампа через надто мʼяку політику щодо Росії.