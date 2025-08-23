Венс отрицает, что обыск ФБР у экс-советника Трампа был политическим

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, но опроверг, что оно является местью за его критику в адрес Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

По словам Венса, расследование в отношении Болтона находится "на очень ранней стадии".

"Мы ведем расследование в отношении Болтона, но если в результате будет возбуждено уголовное дело, то это будет потому, что будет признано, что он нарушил закон. Мы будем осторожны в этом вопросе", – подчеркнул он.

Вице-президент США отказался комментировать подробности расследования и то, будет ли Болтону предъявлено федеральное обвинение, но подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что дело касается хранения секретных документов.

"Секретные документы, безусловно, являются частью дела, но я думаю, что существует широкая обеспокоенность по поводу посла Болтона. Они (ФБР. – Ред.) будут расследовать это", – сказал Венс.

Агенты Федерального бюро расследований посетили дом Болтона утром в пятницу и провели там обыск.

Джон Болтон работал советником Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах. После увольнения он стал откровенным критиком президента США.

В книге "Комната, где это произошло", вышедшей в 2020 году, экс-советник утверждал, что Трамп был крайне плохо информирован по вопросам внешней политики и просил лидеров Украины и Китая помочь ему выиграть выборы 2020 года.

Недавно Болтон назвал саммит на Аляске "явной победой" Владимира Путина.

Ранее он критиковал Трампа за слишком мягкую политику в отношении России.