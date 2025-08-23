Більшість фінів – за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ

Переважна більшість громадян Фінляндії підтримує участь їхньої країни в наданні гарантій безпеки Україні.

Про це свідчить опитування на замовлення журналу Iltalehti, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 67% респондентів у Фінляндії підтримують заходи з надання Україні гарантій безпеки, лише 10% виступають проти, решта 23% респондентів – не визначились з відповіддю.

Підтримка гарантій безпеки для України практично рівномірно розподілилась серед прихильників різних політичних сил Фінляндії.

Водночас думки респондентів розділились щодо того, яку саме форму можуть мати гарантії безпеки, що їх Фінляндія надасть Україні.

68% респондентів підтримують відправлення фінських військових до України, але не для бойових завдань, а, наприклад, як радників.

Крім того, 63% підтримують надання військової допомоги, 60% – надання невійськової матеріальної допомоги.

Тільки 19% опитаних громадян Фінляндії висловилась за відправлення військових для участі в бойових завданнях.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Голова профспілки Бундесверу Андре Вюстнер вважає, що для ефективної миротворчої місії в Україні буде необхідне розміщення десятків тисяч військових на тривалий час.