Большинство финнов – за гарантии безопасности Украины, в частности отправку войск

Подавляющее большинство граждан Финляндии поддерживает участие их страны в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу журнала Iltalehti, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 67% респондентов в Финляндии поддерживают меры по предоставлению Украине гарантий безопасности, только 10% выступают против, остальные 23% респондентов – не определились с ответом.

Поддержка гарантий безопасности для Украины практически равномерно распределилась среди сторонников различных политических сил Финляндии.

В то же время мнения респондентов разделились относительно того, какую именно форму могут иметь гарантии безопасности, которые Финляндия предоставит Украине.

68% респондентов поддерживают отправку финских военных в Украину, но не для боевых задач, а, например, в качестве советников.

Кроме того, 63% поддерживают предоставление военной помощи, 60% – предоставление невоенной материальной помощи.

Только 19% опрошенных граждан Финляндии высказались за отправку военных для участия в боевых задачах.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Председатель профсоюза Бундесвера Андре Вюстнер считает, что для эффективной миротворческой миссии в Украине будет необходимо размещение десятков тысяч военных на длительный срок.