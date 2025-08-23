У поляков спросили, как они относятся к отправке войск в Украину
Новости — Суббота, 23 августа 2025, 14:54 —
Большинство граждан Польши, как и власти, выступает против потенциальной отправки в Украину войск в качестве части будущих гарантий безопасности.
Об этом свидетельствует опрос SW Research для портала rp.pl, сообщает "Европейская правда".
На вопрос "Если в Украине появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" 61,1% респондентов ответили отрицательно, противоположного мнения придерживаются 17,3%.
Почти 22% опрошенных поляков не смогли определиться с ответом на этот вопрос.
Чаще против отправки польских военных в Украину высказывались жители городов до 20 тысяч жителей (69,9%) и самые молодые респонденты (68,6%).
Зато больше всего сторонников – среди поляков с базовым профессиональным образованием (27,2%) и респондентов в возрасте 35-49 лет (20,9%).
Таким образом, мнение граждан Польши совпадает с официальной позицией правительства, которое категорически исключало отправку польских солдат в Украину.
Европейские чиновники, как известно, обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.
Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.