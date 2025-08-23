У поляков спросили, как они относятся к отправке войск в Украину

Большинство граждан Польши, как и власти, выступает против потенциальной отправки в Украину войск в качестве части будущих гарантий безопасности.

Об этом свидетельствует опрос SW Research для портала rp.pl, сообщает "Европейская правда".

На вопрос "Если в Украине появятся миротворческие силы, должны ли в их состав входить польские солдаты?" 61,1% респондентов ответили отрицательно, противоположного мнения придерживаются 17,3%.

Почти 22% опрошенных поляков не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Чаще против отправки польских военных в Украину высказывались жители городов до 20 тысяч жителей (69,9%) и самые молодые респонденты (68,6%).

Зато больше всего сторонников – среди поляков с базовым профессиональным образованием (27,2%) и респондентов в возрасте 35-49 лет (20,9%).

Таким образом, мнение граждан Польши совпадает с официальной позицией правительства, которое категорически исключало отправку польских солдат в Украину.

Европейские чиновники, как известно, обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

