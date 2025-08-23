У Португалії – четвертий загиблий у масштабних лісових пожежах

Унаслідок лісових пожеж, які в останні дні тривають у Португалії, загинув 45-річний пожежник Даніель Естевеш.

Про це в суботу повідомив офіс президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи, пише "Європейська правда".

Португальський президент висловив глибоке співчуття родині пожежника Даніеля Естевеша, "який трагічно загинув під час боротьби з лісовими пожежами в муніципалітеті Сабугал".

Естевеш став четвертою жертвою пожеж у Португалії, про яких повідомили у ЗМІ.

Португалія та сусідня Іспанія останні два місяці боролися з численними лісовими пожежами, які поширювалися через спеку та посуху.

В останні дні завдяки покращенню погодних умов обом країнам вдалось стримати поширення вогню.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року в Португалії згоріли близько 278 тисяч гектарів.