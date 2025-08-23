В Португалии – четвертый погибший в масштабных лесных пожарах
В результате лесных пожаров, которые в последние дни продолжаются в Португалии, погиб 45-летний пожарный Даниэль Эстевеш.
Об этом в субботу сообщил офис президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы, пишет "Европейская правда".
Португальский президент выразил глубокое соболезнование семье пожарного Даниэля Эстевеша, "который трагически погиб во время борьбы с лесными пожарами в муниципалитете Сабугал".
Эстевеш стал четвертой жертвой пожаров в Португалии, о которых сообщили в СМИ.
Португалия и соседняя Испания последние два месяца боролись с многочисленными лесными пожарами, которые распространялись из-за жары и засухи.
В последние дни благодаря улучшению погодных условий обеим странам удалось сдержать распространение огня.
По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году в Португалии сгорело около 278 тысяч гектаров.