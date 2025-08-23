Пропутінська партія може отримати одну міністерську посаду в новому уряді Литви

Рада партії "Союз селян та зелених Литви" у пʼятницю підтримала вступ до нинішньої урядової коаліції своєї фракції, куди також входить проросійська сила "Виборча акція поляків Литви – Спілка християнських родин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У "Союзі селян та зелених Литви" сказали, що підтримали входження до складу коаліції "після конструктивних переговорів із партіями влади", аби виконати обіцянки перед своїми виборцями

Лідер "Союзу" Ауреліюс Веріга окремо заявив, що очолювана ним фракція з двох партій у майбутньому уряді очолить Міністерства економіки та юстиції.

"Ми не дуже задоволені, оскільки не отримали міністерства, які керують соціальною політикою та сільським господарством – сферами, в яких ми маємо найбільшу кількість заходів", – сказав він.

Веріга підтвердив, що посада міністра юстиції, ймовірно, дістанеться одному з членів "Виборчої акції поляків Литви – Спілка християнських родин", але остаточне рішення буде ухвалено після формування уряду.

"Виборча акція поляків" є найбільш проросійською політсилою Литви. Зокрема, її лідер Вальдемар Томашевський (зараз – євродепутат) був неодноразово помічений із "колорадською" стрічкою, робив заяви на користь Путіна, зокрема виправдовуючи анексію Криму.

Нагадаємо, у Литві триває переформатування уряду після відставки попереднього премʼєра і лідера соціал-демократів Гінтаутаса Палуцкаса.

Майбутньою премʼєркою має стати Інга Ругінене, яку Сейм має затвердити вже на наступному тижні.

