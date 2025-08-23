Пропутинская партия может получить один министерский пост в новом правительстве Литвы

Совет партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" в пятницу поддержал вступление в нынешнюю правительственную коалицию своей фракции, в которую также входит пророссийская сила "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В "Союзе крестьян и зеленых Литвы" сказали, что поддержали вхождение в состав коалиции "после конструктивных переговоров с партиями власти", чтобы выполнить обещания перед своими избирателями

Лидер "Союза" Аурелиус Верига отдельно заявил, что возглавляемая им фракция из двух партий в будущем правительстве возглавит Министерства экономики и юстиции.

"Мы не очень довольны, поскольку не получили министерства, которые руководят социальной политикой и сельским хозяйством – сферами, в которых у нас больше всего мероприятий", – сказал он.

Верига подтвердил, что пост министра юстиции, вероятно, достанется одному из членов "Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей", но окончательное решение будет принято после формирования правительства.

"Избирательная акция поляков" является наиболее пророссийской политической силой Литвы. В частности, ее лидер Вальдемар Томашевский (сейчас – евродепутат) неоднократно был замечен с "колорадской" лентой, делал заявления в пользу Путина, в частности оправдывая аннексию Крыма.

Напомним, в Литве продолжается переформатирование правительства после отставки предыдущего премьера и лидера социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса.

Будущей премьеркой должна стать Инга Ругинене, которую Сейм должен утвердить уже на следующей неделе.

