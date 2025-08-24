Карни посетит страны Европы, чтобы обсудить оборону и безопасность

Премьер-министр Канады посетит три европейские страны с целью укрепления сотрудничества в области торговли, энергетики и коллективной обороны.

Об этом говорится в официальном заявлении его офиса, передает "Европейская правда".

С 25 по 27 августа Карни посетит Польшу, Германию и Латвию, чтобы укрепить отношения с европейскими союзниками и развитие сотрудничества в ключевых сферах, в частности торговле, энергетике, добыче важных полезных ископаемых и коллективной обороне.

В Варшаве Карни встретится с польскими коллегами, чтобы развивать стратегическое партнерство между Канадой и Польшей и углублять сотрудничество в области торговли, энергетики и обороны.

Премьер-министр Канады также подчеркнет неизменную поддержку Канадой длительного мира в Украине и Европе, отметив, что никаких решений по Украине нельзя принимать без Украины, а никаких решений по Европе – без Европы.

В Берлине премьер-министр встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы способствовать укреплению экономического сотрудничества и решению насущных глобальных вызовов в сфере безопасности.

Затем премьер-министр отправится в Ригу, где встретится с латвийскими лидерами, чтобы укрепить двусторонние отношения между Латвией и Канадой и расширить торговлю, в частности в оборонном секторе.

Премьер-министр также посетит военнослужащих Вооруженных сил Канады, которые участвуют в операции REASSURANCE, крупнейшей активной военной миссии Канады за рубежом.

"По мере того, как мир становится все более опасным и разделенным, Канада сосредотачивается на укреплении и диверсификации своих международных партнерских отношений. Канада углубляет сотрудничество в области торговли, энергетики и обороны с нашими давними европейскими союзниками. Вместе мы создадим большую безопасность, стабильность и процветание по обе стороны Атлантики", – добавил Карни.

Стоит обратить внимание, что 24 августа Карни приехал в Киев в День Независимости.

Накануне СМИ писали, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ожидается в Киеве с двухдневным визитом 24 и 25 августа.

А 22 августа президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.