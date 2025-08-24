Парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами
Новини — Неділя, 24 серпня 2025, 10:03 —
Дзвіницю парламенту Канади в Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності з Україною.
Про це повідомило посольство України в Канаді у Facebook, пише "Європейська правда".
Ввечері 23 серпня парламент Канади підсвітили українськими національними кольорами, нагадуючи про "єдність канадців та українців".
Зазначається, що кольорами українського прапора підсвічується також будівля офісу премʼєр-міністра Канади, розташована через дорогу від парламенту.
Також підсвітили кольорами національного прапора України будівлю Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня.
Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.
А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.