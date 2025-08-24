Парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами

Дзвіницю парламенту Канади в Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності з Україною.

Про це повідомило посольство України в Канаді у Facebook, пише "Європейська правда".

Ввечері 23 серпня парламент Канади підсвітили українськими національними кольорами, нагадуючи про "єдність канадців та українців".

Зазначається, що кольорами українського прапора підсвічується також будівля офісу премʼєр-міністра Канади, розташована через дорогу від парламенту.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Також підсвітили кольорами національного прапора України будівлю Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня.

Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.

А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.