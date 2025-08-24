Парламент Канады подсветили сине-желтыми цветами
Колокольню парламента Канады в Оттаве подсветили украинскими национальными цветами в знак солидарности с Украиной.
Об этом сообщило посольство Украины в Канаде в Facebook, пишет "Европейская правда".
Вечером 23 августа парламент Канады подсветили украинскими национальными цветами, напоминая о "единстве канадцев и украинцев".
Отмечается, что цветами украинского флага подсвечено также здание офиса премьер-министра Канады, расположенное через дорогу от парламента.
Также подсветили цветами национального флага Украины здание Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента в знак поддержки украинского народа вечером 23 августа.
Также писали, что перед штаб-квартирой Европейской комиссии подняли флаг Украины по случаю его национального дня.
А здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.