Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"

Президент Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Про це стало відомо з трансляції під час урочистостей до Дня Незалежності, пише "Європейська правда".

У неділю, 24 серпня, Зеленський нагородив спецпосланця президента США орденом "За заслуги" I ступеня.

Окрім Келлога, таким орденом також нагородили міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Скриншот: трансляція

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також – спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.

ЗМІ раніше дізнались, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним через позицію Росії.